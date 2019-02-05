كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - بسبب الرياح - إغلاق طريق الفرافرة وديروط والداخلة والواحات



قال مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور إنه تم إغلاق طريق الفرافرة ديروط، وطريق الفرافرة الداخلة، وطريق الفرافرة الواحات، بنطاق محافظة الوادى الجديد، لوجود رياح محملة بالأتربة. وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

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