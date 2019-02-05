كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - البحث العلمي: فتح باب التقدم للمسابقة القومية لدعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

علا حسنين

تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للمسابقة القومية لدعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة لطلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للإعاقة والمجلس الأعلى للجامعات، ويمكن للطلاب الاشتراك بمشروعات التخرج أو الابتكارات التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدى الاعاقة والتى تتسم بالابتكار والجدوى الاقتصادية ومعالجة مشكلة من مشاكلهم وقابلية الابتكار للتطبيق والجدوى الاقتصادية، ويساعد على ادماجهم فى المجتمع بشكل فعال ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمثل ذوي الاحتياجات الخاصة شريحة كبيرة من المجتمع المصري وجزء رئيسي من قوة العمل.

وسيتم فتح باب التقدم للمسابقة اعتباراً من اليوم من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا http://forms.asrt.sci.eg/innovationsupport/ ، علي أن يكون آخر موعد للتقدم في 15 مارس 2019.

وتأتي المسابقة بناءاً على بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي مع المجلس القومي لشئون الإعاقة بجمهورية مصر العربية والتابع لمجلس الوزراء بهدف تعزير مشاركة متحدى الإعاقة في كافة الأنشطة وتهيئة بيئة مناسبة لهم، حيث تعتبر قضية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية من خلال إيجاد أفكار ابتكارية تخدم احتياجاتهم أحد القضايا التنموية المحورية على الصعيدين العالمي والمحلي، وتعد هذه المسابقة احدى نقاط الالتقاء للأهداف الاستراتيجية والمحاور المختلفة لبرنامج عمل الحكومة المصرية للفترة 2018-2022، من أجل دمجهم في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما يحظى بدعم ومساندة من القيادة السياسية.

