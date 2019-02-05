كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - ندوة للشاعر الكبير فاروق جويدة بدار الاوبرا المصرية

تحتفل دار الاوبر المصرية بعيد ميلاد الشاعر فاروق جويدة وتقيم بهذه المناسبة امسية شعرية عامة مجانية للشاعر الكبير يوم الأربعاء ( 6 فبراير) الساعة السابعة مساء بالمسرح الصغير ..

حيث يلقي فيها فاروق جويدة مجموعة من اجمل قصائده ويلتقي في حوار مفتوح مع قراءه ومحبيه .. وفاروق جويدة من الأصوات الشعرية المتميزة والمؤثرة في مسيرة الشعر العربي له مدرسة شعرية في غاية الخصوصية تتميز بتراكيب المعاني وسخاء الافكار مع بساطة اللغة وجاذبيتها .. وللشاعر الكبير 28 مجموعة شعرية بالإضافة الي اربع مسرحيات شعرية.. و حصدت ابداعاته الشعرية علي العديد من الجوائز العربية والعالمية و تم ترجمتها للكثير من اللغات الاجنبية .. كما اشتهر فاروق جويدة من خلال كتاباته ومقالاته الاقتصادية والسياسية بجريدة الاهرام و بالعديد من الصحف الكبرى وله 14 كتاب نثري تناول فيهم مختلف القضايا المجتمعية والاقتصادية والثقافية بأسلوب رشيق واضح وافكار امتازت بالعمق والتنوير .. ويعد فاروق جويدة من اصغر المبدعين المصريين الذين حصلوا علي جائزة الدولة التقديرية كما حصل علي العديد من الجوائز الدولية الرفيعة من اهمها جائـــــــــزة كفافيـــــــــــــس العالميــــــــــــــة فى الشعـــــــر عـــام 2007 / جائـــــــــزة البــــــابطـــين التكريمـــية للإبداع الشعرى عــــــــام 2013 / وسام القدوة الحسنة من الأمم المتحدة عام 2015 وجائزة شاعر السلام من مؤسسة محمد بن راشد للسلام بدولة الامارات العربية عام 2016 .. كما كانت كتابات فاروق جويدة واشعاره ومسيرته الثقافية مسار اهتمام العديد من الدراسات والابحاث الاكاديمية في الداخل والخارج ووصل عدد رسائل الدكتوراه والماجستير التي تناولت ابداع الشاعر الكبير الي 19 رسالة منهم رسائل من جامعات بالصين وتركيا واسبانيا واطلق عليه عالميا شاعر الحب والسلام ,,



