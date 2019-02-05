كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - زيادة التضخم في تركيا مع الارتفاع القوي بأسعار الأغذية

ارتفع معدل التضخم لتركيا في يناير بعد ان عوضالارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية، عن تأثير خفض الضرائب على المرافق والسلع الأساسية.

ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 20.4 % في يناير مقابل عام سبق، وبالمقارنة بزيادة تبلغ 20.3% في ديسمبر الماضي، وذلك وفقًا لما ذكرهمركز الإحصاء التركي ((TurkStatيوم الاثنين، وجاء متوسط توقعات في استطلاع "بلومبرج" لـ 23 محللًا بمعدل سنوي قدره 20.3٪.

الملامح الرئيسية

• وتسارعت الزيادات في أسعار الغذاء إلى 31% صعودا من 25.1% في الشهر السابق، وهو معدل أعلى بكثير من توقعات نهاية العام للبنك المركزي والبالغة 13%. وهي ما تعدالقراءة الأعلى، وفقًا لبياناتتعود إلى عام 2004.

• وفي الوقت الذي نجد فيه أن ضغوط الأسعار قوية على مستوى جميع قطاعات الاقتصاد، الا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعكس الصدمة في العرض الناتجة عن الفيضانات المفاجئة التي حدثت الشهر الماضي في أنطاليا، والتي تعد المنطقة الرئيسية للصوبات الزراعية بتركيا.

• وتباطأ تضخم أسعار المنتجين إلى 32.9% من 33.6%، مما يدل على أن المصنعين ومقدمي الخدمات يبدون رغبة أقل في تمرير زيادة التكاليف الناتجة عن ضعف الليرة في عام 2018 إلى المستهلكين.

• كما تباطأ معدل التضخم في أسعار الطاقة إلى 13.1% من 20.8% ، وهو ما يعني أن خفض أسعار الغاز والكهرباءبنسبة 10% والذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي، قد بدأ يستشعرها المستهلكين.

• وكان مؤشرالتضخم الأساسي،والذي يستبعد منه تأثير البنود ذات الأسعار المتقلبة مثل الذهب والأغذية والطاقة، قد هبط بنسبة نصف نقطة مئوية إلى 19%، مما يظهر بعض التحسن في الديناميكيات الضمنية بأسعار المواد الأساسية.

تراجعت الليرة بعد صدور تقريرمركز الإحصاء التركي ((TurkStat بنسبة 0.44% لتصل الى 5.2317 مقابل الدولار في الساعة 10:15 صباحا في اسطنبول.

