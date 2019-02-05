كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - شاهد.. طرق التعامل المتوازن مع المدراء لخلق مناخ أكثر إيجابيا

قال ميلاد حدشيتي، خبير التنمية البشرية، إن المناخ الجيد بالعمل يساعد على زيادة الإنتاجية.

وأكد حدشيتي في حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد، أنه ليس كل مدير قائد، أو يشعر بالثقة بنفسة، مضيفًا أنه يفضل كسب رضا المدير في العمل.

وأشار حدشيتي إلى أنه لا يوجد مدير مثالي، ولا موظف مثالي، هذه لعبة إنسانية تتدخل بها كثير من المشاعر والضعف والعادات والتقاليد لدي كل المدير أو الموظف.

وقال حدشيتي، العلاقة بين المدير والموظف تحتاج إلى المهنية، مؤكدًا أن كسب رضا المدير لا تعني التملق.

وأوضح حدشيتي، أن المؤسسات التي تعطي حرية أكثر للموظف تكون إنتاجيتها أفضل .