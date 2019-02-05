مستحضرات عناية بالبشرة لا تتخلى عنها بريانكا شوبرا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:02 مساءً - تتمتع الممثلة الهندية بريانكا شوبرا ببشرة نقية ومتجانسة، ويعود الفضل في ذلك، كما تقول دائماً، إلى والدتها التي ربّتها على أهمية الاهتمام ببشرتها والعناية بها بشكل دائم.



أسرار بريانكا لبشرة مثالية ليس خافية على أحد، فهي صرّحت أكثر من مرّة بأنها تعتمد نظام عناية مكثّف لتحافظ على نضارة بشرتها كما أن هناك مستحضرات أساسية لا تستغني عنها مطلقاً.



1- منظّف العيون

لا تخلد بريانكا إلى النوم نهائياً قبل أن تزيل المكياج عن وجهها وبشكل خاص مكياج عينيها الذي تستخدم لإزالته مستحضر Shiseido The Skincare Istant Eye and Lip Makeup Remover، وهو بتركيبة ناعمة يزيل مكياج العينين بشكل نهائي ويمنحهما الترطيب اللازم.



2- ترطيب الوجه

ترطيب الوجه خطوة أساسية بالنسبة إلى بريانكا التي تدلّل وجهها باستخدام كريم CHANEL Hydra Beauty Creme بتركيبته الغنية والتي تغذي البشرة وتحميها من العوامل الخارجية التي تؤثر عليها سلباً.



3- العناية بالجسم

بالإضافة إلى ترطيب وجهها تسعى بريانكا بشكل منتظم الى استخدام مستحضرات عناية ببشرة الجسم. فهي في المساء وقبل ان تخلد إلى النوم، تستخدم زيت Bio-Oil الذي تعتبره مستحضراً سحرياً. كما أنها ترطيب بشرتها بعد الاستحمام بكريم الجسم Dyptique Onguent Revitalisant Pour Le Corps.

4- عناية مركّزة

ومن الخطوات التي لا تغيب عن برنامج بريانكا للعناية ببشرتها، استخدام قناع الوجه SK-II Facial Treatment Mask مرة في الأسبوع وهو مستحضر بتركيبة غنيّة تعزّز مرونة البشرة وتعمل على تجديد خلاياها.