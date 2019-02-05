روزاموند بايك تتألّق بمجموعة مِن الملابس العصرية والأنيقة

لندن ـ ماريا طبراني استعرضت الممثلة روزاموند بايك مجموعة من الملابس الأنيقة والعصرية بصورة حصرية لصحفية "الغارديان" البريطانية. وتعدّ روزاموند بايك ممثلة إنجليزية تبلغ من العمر 40 عاما، ومن أشهر أفلامها "مت في يوم آخر" و"العروس والكبرياء"، و"الزوجة المفقودة". الصورة الأولى: ترتدي معطفا كريمي اللون من الصوف مع أقراط أذن ذهبية وخاتم ذهبي. الصورة الثانية: ترتدي الممثلة ثوبا أبيض من القطن الخالص من قطعتين تنورة وبلوزة مع كم قصير من net-a-porter.com. الصورة الثالثة: تظهر روزاموند بايك مع قرط متدلٍّ من مزيج من اللون الذهبي والأبيض من ireneneuwirth.com. الصورة الرابعة: يمكن رؤية بايك في إطلالة زرقاء رائعة مع فستان أزرق شاحب مع قصات مختلفة، وزوج من الأحذية البيضاء العالية. الصورة الخامسة: جلسة مختلفة لبايك في الفستان الأبيض القطني. الصورة السادسة: لقطة جانبية للممثلة في الفستان الأزرق الشاحب. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا أبرز تصاميم "الأقراط الناعمة " لإطلالة راقية في المناسبات قطع الاكسسوارات الفاخرة والأقراط أفضل استثمار في ملابس الحفلات

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