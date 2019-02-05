محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
عثرت البحرية التركية على حطام غواصة ألمانية غرقت قبل 75 عاما في مياه البحر الأسود، وتحولت إلى شاهد على النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية، حسب موقع" سكاي نيوز".
وتستعد سلطات البلاد بصدد إنتاج فيلم وثائقي جديد عن الغواصة الغارقة، وهي من طراز "يو 23"، وتم العثور على حطامها على عمق 40 مترا، وعلى بعد نحو 4 كيلومترات من منتجع أغفا، القريبة من إسطنبول.
وكانت "يو 23" واحدة من بين 6 غواصات ألمانية معدة لمهاجمة السفن السوفيتية في البحر الأسود، وشاركت في 56 عملية عسكرية.
وتمكنت الغواصة بالفعل من إغراق العشرات من السفن المعادية، لكن في 1944 نجح السوفييت في الثأر من النازيين بإغراق 3 من هذه الغواصات.
ومنذ اختفائها في الحرب العالمية الثانية، واصل خبراء بحثهم عن "غواصات هتلر" المختفية، وتم العثور عليها جميعا باستثناء "يو 19" التي يرجح أن تكون غارقة في نفس المنطقة التي جرى فيها العثور على "يو 23".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 75 عاما.. العثور على غواصة هتلر المختفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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