كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - تعرف علي إيرادات فيلم Miss Bala
حقق فيلم "Miss Bala" ايرادات بلغت 6.7 مليون دولار ليحتفظ بذلك بالمركز الثالث ضمن قائمة الافلام الاكثر ايرادا..
تدور قصة الفيلم عندما تجد "جلوريا"، ملكة الجمال، قوة لم تكن تعرفها أبدًا عندما تنجذب إلى عالم خطير من الجرائم العابرة للحدود، حيث سيتطلب بقاؤها على قيد الحياة؛ كل ما لديها من المكر والإبداع والقوة، وتجد نفسها متورطة في حرب عصابات بين تجار المخدرات.
ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم جينا رودريجز وإسماعيل كروز كوردرفا وانتوني ماكي وويل بلاجروف ومات لوريا وإيزين دربيز وكريستينا رودلو وريكاردو وغيرهم، ويذكر أن الفيلم هو إعادة إنتاج لفيلم إسباني يحمل نفس الاسم.
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