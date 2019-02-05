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شاهد - نجوم العالم يخطفان الأنظار خلال حفل عشاء الأوسكار الـ91

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كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - شاهد - نجوم العالم يخطفان الأنظار خلال حفل عشاء الأوسكار الـ91


شاهد - نجوم العالم يخطفان الأنظار خلال حفل عشاء الأوسكار الـ91

 

حضر العشرات من المرشحين على جوائز الأوسكار في دورته الـ91 الاحتفالية السنوية التي تقيمها أكاديمية علوم وفنون الصور تحت شعار عشاء حفل الأوسكار. 

 

وظهر صناع السينما الأمريكية والعالمية وهم يلتقطون صورة تذكارية مع تمثال الأوسكار وهم يقفون كتف الى كتف ، فيما خطف الأنظار من الحاضرين النجم المصري رامي مالك والنجمة العالمية ليدي جاجا اللذين لقيا دعما كبيرا من رواد موقع التدوين الاجتماعي تويتر وأمنيات بفوزهم بجائزة افضل ممثل وممثلة. 

 

 

وهناك بعض النجوم لم يتمكنوا من حضور حفل العشاء مثل اوليفيا كولمان، ايما ستون و آدم دريفير. 

 

ويقام حفل الأوسكار في الـ24 من شهر فبراير الجاري بمسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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