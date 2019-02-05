كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - تحرك برلماني عاجل بشأن رواتب المعلمين

تقدم النائب حسن عمر حسنين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مُوجَّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بشأن الأوضاع المالية للمعلم واحتساب رواتبهم على أساسى 2014 واحتساب الضرائب والخصومات على أساسى 2019.

وقال النائب البرلماني: إن الوضع المالي للمعلم يؤكد وجود خلل حقيقي في نظام رواتب المعلمين، إذ يتم احتساب مرتباتهم على أساسي 2014 حتى الآن، بينما يتم احتساب الضرائب والخصومات على أساسى 2019، ومن هنا يأتي ضياع لحق المعلم، فمثلا لو جاءت زيادة 25 % للمعلم على درجة كبيرة، لو تم احتسابها على أساسى 2014 ستكون الزيادة 150 جنيها ولو كانت على أساسي 2019 ستكون الزيادة 800 جنيه.

وأضاف حسن عمر: "في ظل سياسة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية، يجب مراعاة حقوق المعلم أولا، الذي به ومن خلاله تنهض منظومة التعليم، وهذا يأتي من خلال حصول المعلم على حقوقه المادية التى تحقق له الاستقرار والأمان، وان تأخر إصلاح الوضع المالي للمعلم يؤثر سلبا على خطط الدولة فى تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها، لمواجهة التحديات وصنع جيل قادر على صنع المستقبل".