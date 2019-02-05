كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - ضبط 17 ألف علبة سجائر مهربة من الجمارك بقنا



تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط ١٧٩٩٠ علبة سجائر "مستوردة" مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية داخل محل ومخزن بمحافظة قنا. قامت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بحملة مكبرة استهدفت المحال التجارية المعلوم عنها الاتجار فى السجائر الأجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية، بنطاق محافظة قنا لمواجهة جرائم التهرب الضريبى والجمركى بالمخالفة للقانون بالتنسيق مع مديرية أمن قنا ولجان من مصلحة الجمارك. أسفرت أعمال تلك الحملة عن ضبط "محل، مخزن" يحتويان على١٧٩٩٠ علبة سجائر مختلفة الأنواع. وقدرت قيمة الرسوم والغرامات الجمركية المستحقة ("247,365"مائتان سبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة خمسة وستون جنيهًا) تم سدادها للتصالح مع مصلحة الجمارك.

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