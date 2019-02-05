كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - وزير الإقتصاد الألماني مذهول بالدكتورة سحر نصر : خدها بعقد إحتراف وخلصنا

مؤكد غادر بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني القاهرة وهو مبهور بالإستقبال والإجتماعات والعروض والإبتسامات ..

ومؤكد إن رأس الرجل لم تعد الي مكانها بعد أن عرضت عليه الدكتوره سحر نصر الف فرصة إستثمار في مصر ، وسلمته كشفا ثقيلا بالألف فرصة ..

وقالت له ياعم بيتر : أمانة عليك توصل هذه الفرص الي مستحقيها في المانيا ..

وممكن توزعها علي بطاقة نقاط الخبز أو الكرواسون الألماني ..

دماغ الرجل لم تستقر بعد ، وعماله تلف يمين ويسار طوال طريق العودة الي المانيا . إنه يحمل كنزا عظيما من الفرص الإستثمارية .

إحدي الأفكار التي إشتعلت في رأسه ، سألته بلاطة : لماذا لا تستقيل من منصبك ، وتفتح دكانه للإتجار في الفرص الإستثمارية التي تروج لها سحر نصر .

لكن هاتف آخر قفز الي رأسه قائلا : إعقل . ولا توظف منصبك لمصالحك فقط . خليك جدع . وظف الملفات التي حملتك أياها سحر نصر ، لمصلحة الإقتصاد القومي الألماني ..

هناك خاطر ثالث ، زحف بخفة الثعابين الي مقدمة رأسه . وقال له : يابيتر إنت لست مسؤولا عن توزيع فرص الإستثمار . إنت وزير سياسات . تضع السياسات ، وتراقب تنفيذها . ونتائجها ..

وربما لو أوصيت بتوزيع هذه الفرص الإستثمارية في المانيا ، لتسببت في هجرة رؤوس اموال هائلة للإستثمار في مصر ، وتحرم منها السوق الألماني ..

إنشغل الرجل بهذه الفكرة قليلا ، وقال لنفسه أما أشوف نوعية الفرص المتاحة في مصر ، يمكن تنفع لبنت أختي ..

بعد قراءة عدد من الملفات ، وجد ضمن الألف فرصة إستثمار : ١٢٠ عربة فول وطعمية لزوم شارع مصر ١٠٦ . وخمسة وعشرين كافيه مع شيشة معسل عنابي . وثلاثين فرصة لإدارة سيارات توزيع البطاطس . وخمسة وعشرين محل كشري . ومائة فرصة للهمبكة تبع مبادرات عمنا مزربان المسماة « فلك » . أي والعظيم العظيم زي مابقولك . ومائة وخمسون فرصة لأتوبيس فكرتك شركتك التي تجوب القري والنجوع ٢٤ ساعة عمل يوميا وسبعة أيام في الإسبوع …

الحقيقة الراجل ذهل ذهولا عظيما ، وقرر أن يتقدم بمشروع الي الحكومة الألمانية ، لإستعارة الدكتوره سحر نصر وعمنا مزربان ، والتعاقد معهما بعقد إحتراف لمدة ثلاثون عاما ..

وربنا يكرم الوزير الألماني الذي سيخلص مصر من الكارثة ..