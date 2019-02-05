كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - شاهد - إليسا تعلق على إقامة أول قداس بابوي في الإمارات

علقت النجمة اللبنانية إليسا على إقامة أول قداس للكنيسة الكاثوليكية، والذي ترأسه البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، في مدينة زايد الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وغردت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" قائلة: "ما أجمل هذا المشهد! البابا يحتفل بالقداس أمام مئات الآلاف على أرض التسامح، الإمارات، طوبى للساعين إلى السلام".

وإليسا كانت متواجدة في الإمارات منذ بضعة أيام لإحياء حفلها الغنائي في القرية العالمية بدبي، بحضور نحو 100 ألف شخص.