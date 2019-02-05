كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - فيديو صادم.. سيدة تحاول الإنتحار داخل مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز

حاولت سيدة الانتحار داخل مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، شرق الرياض، من خلال إلقاء نفسها من الطابق الرابع داخل المستشفى.

وقالت مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه تم منع محاولة انتحار سيدة "زائرة" من الدور الرابع داخل المستشفى، حيث تم التواصل مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم.

وأظهر مقطع فيديو من داخل مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز في الرياض، محاولة انتحار السيدة من الدور الرابع وهرع العاملون بالمستشفى لإنقاذها.