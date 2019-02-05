كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - علي خطي التجربة الدنماركية.. أحمد فهمي يلتقط صورة مع هنا الزاهد



نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو عبر أستوري حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهرت فيه بصحبة خطيبها الفنان أحمد فهمي. وظهر الخطيبان وهما يرتديان "آيس كاب" شبيه بما ارتداه الزعيم عادل امام في فيلم "التجربة الدنماركية"، حيث قال الفنان أحمد فهمي: "أنا شبه عادل إمام في التجربة الدنماركية"، فيما علقت الزاهد قائلة: "أيوة شبهه.. إحنا جامدين أوي".



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