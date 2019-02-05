كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - إتفرج.. عائلة أسترالية تتحدى الفيضانات الكارثية بالرقص والغناء

نشرت شبكة "سكاي نيوز" مقطع فيديو يظهر عائلة أسترالية تجلس وسط شوارع مدينة كوينزلاند، التي اجتاحتها الفيضانات خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب ما ذكرته، فكانت لهذه العائلة طريقة مختلفة في التعامل مع الأمطار الموسمية والمياه التي ملأت الشوارع، حيث جلست العائلة تغني وتصفق تحت المطر، وابنهم الصغير يرقص وسط مياه الفيضانات التي لم تجف بعد.

وهددت الفيضانات الضخمة آلاف المنازل في ولاية كوينزلاند مما أجبر سكانها على ترك منازلهم للحفاظ على حياتهم.

وحذر مكتب الأرصاد من تدفقات سريعة وعالية وخطيرة على طول نهر روس بعد فتح بوابات الفيضانات بالكامل في سد على النهر، مما أطلق قرابة 1900 متر مكعب من المياه في الثانية.