كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - استمرار التدريبات المشتركة "الصباح 1 - اليرموك 4" بين الجيش المصري والكويتي

تواصل عناصر من القوات المسلحة المصرية والكويتية، تنفيذ أنشطة وفعاليات التدريبات المشتركة (الصباح -1) و( اليرموك -4) والتى تنفذ على مدار عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية والقواعد الجوية لدولة الكويت.

ونفذت عناصر القوات البحرية العديد من التدريبات المسبقة للتدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة بواسطة التشكيل البحرى، وتنفيذ تجارب المواصلات الإشارية والمناورات الملاحية، والتدريب على التعاون فى تدمير الوحدات البحرية المعادية، كذلك تنفيذ حق الزيارة والتفتيش وأعمال البحث والإنقاذ وتنفيذ تشكيلات الإبحار نهاراً وليلاً، والتدريب على الإمداد والتزود بالوقود بالبحر، وتنفيذ رمايات بالأعيرة المختلفة على هدف سطحى بالبحر.

كما بدأت عناصر القوات الخاصة البحرية، بعرض المعدات المشاركة فى التدريب وعقد المحاضرات النظرية والعملية، وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية، والتدريب على مكافحة الألغام، وتنفيذ دوريات مشتركة للإغارة، وتنفيذ الكمائن والاستطلاع للأهداف المعادية.

ونفذت عناصر قوات الدفاع الجوى محاضرات للتعارف والدمج بين القوات والتدريب على أنسب أساليب الإشتباك مع الأهداف الجوية المختلفة وأعمال القيادة والسيطرة والتدريب على الرمايات الأرضية بإستخدام المقلدات واكتشاف الأهداف الجوية المعادية .

وقامت عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات بتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة فى التدريب من الجانبين للتعرف على الخصائص القتالية وتوحيد المفاهيم كذلك التدريب على اقتحام المناطق المبنية ووسائل المواصلات وتحرير الرهائن وتنفيذ الرمايات من أوضاع الرمى المختلفة والتدريب على أعمال توجيه الطائرات المقاتلة بالليزر أثناء تنفيذ المهام القتالية (JTAC ).

هذا وتواصل عناصر القوات الجوية المشاركة فى التدريب الجوى المشترك ( اليرموك-4) عقد المحاضرات النظرية والعملية ومناقشات ما قبل الطيران والتدريب على تبادل الأطقم الفنية والهندسية والخبرات فى صيانة وتجهيز المقاتلات قبل وبعد الإقلاع كذلك تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة للدفاع والهجوم على الأهداف الحيوية بما يساهم فى تنفيذ عمل جماعى مشترك بدقة وكفاءة عالية .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تستمر فيه كافة القوات فى الإعداد والتجهيز لتنفيذ المراحل الختامية للتدريبات التى تشمل تنفيذ عملية إبرار بحرى وتأمين رأس شاطىء وتطهير بؤرة إرهابية مسلحة بالتعاون الوثيق بين مختلف الأسلحة والتخصصات، بما يؤكد قدرة القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين على مواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.