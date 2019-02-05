كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - الأرصاد تحذر من الموجة الحارة.. لا داعي للقلق

قراء البشاير الكرام قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك، أن الموجة الحارة في مثل هذا التوقيت ليست غريبة، وطالبت المصريين بعدم القلق.

وكتبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تدوينة على فيس بوك: "في نفس الوقت من العام الماضي 2018 تأثرت الجمهورية بموجة حارة سجلت معها درجة الحرارة على محافظة القاهرة 32 ومحافظة الأقصر 37 ولذا هذه الموجة ليست غربية ولا داعي للقلق ولكن يرجي توخي الحذر".

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت أن يسود طقس اليوم ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، حارا على باقى الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا.

