كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - الأمن ينفذ 59 حكما قضائيا خلال حملة أمنية في العمرانية



شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، أسفرت عن تنفيذ 59 حكما قضائيا، وضبط 4 أسلحة نارية وبيضاء، وقضيتين مخدرات، ومسجلين خطر. كما أسفرت الحملة عن إزالة ورفع عدد من مخالفات التعدي وإشغال الطريق، واستهدفت الحملة منطقة الطالبية، حيث تم تحرير مخالفات لعدد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي بسبب التعديات التي تعوق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

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