كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - لاعب وست هام: نجحنا في إخافة ليفربول وهدف ماني ليس صحيحًا
مارك نوبل
يرى لاعب فريق وست هام "مارك نوبل" أنهم كانوا يستحقون الفوز على فريق ليفربول في مباراة الأمس ببطولة الدوري الإنجليزي.
وتعادل الفريقان بهدف لمثله في الجولة الخامسة والعشرون.
وقال "نوبل" في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "لقد دافعنا جيدًا بشكل خيالي أمام ليفربول، ربما كنا نستحق تحقيق الفوز في تلك المباراة".
وأضاف: "لا يمكنك أن تكتفي باللعب جيدًا أمام ليفربول، ولكن عليك أن تحافظ على نظافة شباكك كذلك".
وواصل: "لقد نجحنا في إخافة ليفربول، هذا الأمر يجب فعله أمام الفرق الكبرى، أنا حزين لأننا لم نحصل على النقاط الثلاثة".
وأردف: "هدف ساديو ماني كان تسللًا بشكل واضح، لقد سجلنا هدفًا رائعًا ولكن فشلنا في إحراز الثاني".
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