كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - ضبط 47 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في الجيزة

واصلت مديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث من ضبط 47 متهما بحوزتهم 3020 جرام حشيش، و139 جرام هيروين، و 3505 جرام من الأستروكس، و 80 جرام من مخدر الشادو، و1066 قرص مخدر، و 20 جرام فودو.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 11 متهما بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة و25 طلقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.