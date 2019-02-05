كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - مدرب الأرجنتين يوضح موقف ميسي من العودة إلى التانجو

ميسي

علق "ليونيل سكالوني" المدير الفني لمنتخب الأرجنتين على علاقته مع قائد التانجو "ليونيل ميسي" مهاجم برشلونة. وقال "سكالوني" في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "لم أتحدث مع ميسي منذ فترة طويلة". وتابع: "سأتواصل معه خلال الأيام المقبلة بعد مباراته القادمة لمعرفة مدى إمكانية عودته إلى المنتخب من جديد". وحصل "سكالوني" على مهمة تدريب منتخب بلاده بعد رحيل "خورخي سامباولي" لتجهيز الفريق للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي تقام بين شهري يونيو ويوليو بالبرازيل. بينما غاب "ميسي" عن معسكرات المنتخب الأرجنتيني بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم الماضية في روسيا صيف 2018، وهناك محاولات من رئيس الاتحاد "كلاوديو تابيا" و"سكالوني" لإقناعه بالعودة من جديد.

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