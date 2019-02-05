كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - فيديو..لقطات مذهلة لافتتاح أول مدينة ألعاب بالكوفة بعد سنوات من الدمار

دخلت أول مدينة ألعاب الخدمة في مدينة الكوفة بالعراق، تحت إشراف هيئة استثمار النجف، بعد التزام المستثمر بالتنفيذ ومن ثم الافتتاح قبيل الوقت المحدد.

وبحسب صحيفة "السومرية" العراقية"، تزاحم العائلات والأطفال على الألعاب، داعين الى دعم مثل هذه المشاريع وتخفيض أسعار الالعاب فيها.

والجدير بالذكر ان النجف وكل أقضيتها ونواحيها تخلو من مدن الألعاب سوى واحدة، فيما يزداد التوسع السكاني وتتقلص المساحات الخضراء التي كانت تشكل متنفسا للعوائل.