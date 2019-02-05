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كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - حاكم الشارقة يتفقد جناح هيئة الكتاب بمعرض القاهرة الدولي
وصل، منذ قليل، الشيخ سلطان محمد القاسمى، حاكم الشارقة، معرض القاهرة الدولى للكتاب ليشهد ختام اليوبيل الذهبى للمعرض فى دورته الـ50، الذى يقام لأول مرة فى مركز المعارض بالتجمع الخامس، وكانت بصحبته الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والكاتب حبيب الصايغ، رئيس اتحاد الكتاب العرب، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، والننشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.
وبدأ حاكم الشارقة جولته بتفقد جناح الهيئة العامة المصرية للكتاب، واقتنى كتاب الأعمدة السبعة لـ ميلاد حنا، وكتاب سهير القلماوى، ومقالات فى الأدب والثقافة للدكتور جابر عصفور.
كما تفقد حاكم الشارقة جناح وزارة الدفاع، وتصفح الكتب الخاصة بكتب المعرفة العامة، والكتب الخاصة بأبطال حرب اكتوبر، والكتب الخاصة بالجغرافيا.
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