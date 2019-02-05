كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - السيطرة على حريق بجراج ماسبيرو



قالت مصادر بمبنى الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو إن حريقًا اندلع اليوم الثلاثاء بالجراج وتم السيطرة عليه. وأكد المصدر، أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح.

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