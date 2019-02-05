كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - استقرار أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019

استقرت أسعار الأسمنت في بداية التعاملات اليوم، وتصدرت السويدى للأسمنت بسعر 840 جنيه للطن ثم العربية للأسمنت بسعر 825 جنيها للطن، ثم لافارج بسعر 815 جنيها للطن، وسجل أسمنت طرة وحلوان والعريش العسكري سعر 810 جنيهات للطن.

وسجل أسمنت العسكري بني سويف والنصر 810 جنيهات للطن، ثم ميديكوم أسوان والتعمير والنصر بــ 800 جنيه للطن، وأخيرًا الصخرة وشورى 790 جنيهًا للطن وهو أقل سعر اليوم.

وتراوحت أسعار الجبس بين 900 و745 جنيها للطن، حيث سجل الطن من سيناء 900 جنيه وهو الحد الأقصى للسعر، تبعه البلاح بــــ 820 جنيها، وتلاها العامرية بسعر 795 جنيها وسجل المعمار 790 جنيها للطن، فيما وصل سعر الطن من جبس مصر سيناء إلى 765 جنيها، وأخيرا الدولية بـــ745 جنيها للطن وهو الحد الأدنى للسعر.