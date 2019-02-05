ريم مصطفى بإطلالة "ثمانيناتي" في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعون: "شبه شيرين سيف النصر"

خضعت الفنانة الشابة ريم مصطفى لجلسة تصوير جديدة، التي نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واختارت "ريم" الظهور بأزياء من موضة الثمانينات، مرتدية "بلوفر" فضفاض، يحمل صورة شخصية "زغلول العشماوي"، التي جسدتها الفنانة إسعاد يونس، بالإضاة إلى بنطلون "جينز"، ورابطة رأس فاتحة اللون، ممسكة بـ"شرائط كاسيت" وراديو كبير الحجم.

وعلقت الفنانة الشابة على إطلالتها باللغة الإنجليزية، قائلة: "أحببت الزي المستوحى من 80 من أحدث مجموعة أزياء لندى أكرم".

تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت خلال الساعات الماضية على آلاف تسجيلات الإعجاب، والتعليقات، أبرزها: "بقيتي شبه شيرين سيف النصر"، و"اللوك رائع جدًا"، و"مارين مونرو العرب" و"افتكرتك في الأول شيرين سيف النصر".

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