أنيسة حسونة: "كتابي بدون سابق إنذار يحكي تجربتي مع السرطان"

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن كتابها "بدون سابق إنذار"، تحكي خلاله تجربتها مع مرضى السرطان، لتشجيع المرضى.

وسردت حسونة، خلال لقاء مع رحمة خالد وآية جمال الدين، مقدمي برنامج "8 الصبح" على قناة "dmc"، تفاصيل قرارها بكتابة قصتها مع السرطان في كتاب.

وقالت إن زوجها بعد إجراءها عملية جراحية وكانت شديدة المرض شجعها على كتابة قصتك المرضية، وابنتها دعمتها وأبلغتها أن "الكتاب هيكون مفيد لناس آخرين".

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