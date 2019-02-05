نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها من داخل "الجيم"، وظهرت فيها دون "مكياج".
وانهالت التعليقات على الصورة منذ نشرها حيث علق أحدهم: "شكلك عسول أوي بالملابس الرياضية"، وقال آخر: "قمر من غير مكياج"، وقالت أخرى: "برافو عليكي الرياضة هي نمط الحياة".
والجدير بالذكر تواصل ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "الملكة"، الذي تعود به إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابها العام الماضي، حيث قدم آخر تجاربها في "هربانة منها" الذي خاضت به أولى تجاربها المطلقة الأولى في الدراما في شهر رمضان قبل الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز في صورة جديدة بـ"الجيم" دون مكياج.. ومتابعوها: "شكلك عسول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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