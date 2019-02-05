رغم خلعها الحجاب.. شهيرة تحتفظ بصورتها الشخصية بغطاء الرأس على "فيسبوك"

أثارت الفنانة شهيرة الجدل، عقب تخليها عن الحجاب، خلال حضورها معرض و"بازارًا" داخل أحد "المولات التجارية" بمناسبة أعياد الحب، لتوفير متطلبات واحتياجات المرأة.

ورغم الانتقادات التي تعرضت لها خلال الساعات الماضية، إلا أنها لا تزال محتفظة بصورتها الشخصية بـ"الحجاب"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يشار إلى أن شهيرة، علقت على قرار خلع الحجاب عبر "فيسبوك"، قائلة: "أصدقائي والناس اللي تحبني، وحتى اللي زعلانين مني، ليا معكم لقاء في الصفحة لتوضيح بعض الأمور والمغالطات، ولكن بعد الدنيا ما تهدي، وذلك احترامًا ليكم ولمشاعركم الجميلة التي غمرتني".

جدير بالذكر أن شهيرة ظهرت دون حجاب منذ يومين، مع سهير رمزي، التي تخلت عن غطاء الرأس أيضا، بصحبة مصمم الأزياء هاني البحيري، والإعلاميتين هويدا بهجت وسهير جودة، خلال حضورها معرض و"بازارًا" داخل أحد "المولات التجارية" بمناسبة أعياد الحب، لتوفير متطلبات واحتياجات المرأة.

​