أنيسة حسونة: التكاتف العائلي مهم في العلاج.. وزوجي السند برحلتي مع السرطان

قالت النائبة أنيسة حسونة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمحلس النواب، إن زوجها وأولادها أكثر من دعموها خلال رحلتها المرضية مع السرطان.

وأوضحت حسونة، خلال لقاء مع رحمة خالد وآيه جمال الدين، مقدمي برنامج "8 الصبح" على قناة "dmc": "اكتشفت مرض السرطان فجأة في يوليو، وزوجي ساند وداعم لي ووصيت بناتي لو مت خدوا بالكم من باباكم".

وأضافت حسونة: "أمارس حياتي وأذهب للمجلس يوميا بخلاف أيام جلسات العلاج الكيماوي".

وتابعت حسونة: "أسرتي الأهم لي وكلهم بجواري وأهم حاجة في العلاج التكاتف العائلي، مضيفة أنه لابد من دعم مريض السرطان خاصة من أسرته: "الست عمود البيت ولو مرضت أو ماتت البيت بيتهد".

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