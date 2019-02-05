آمبر هيرد تخطف الأنظار خلال عرض "أكوامان" في طوكيو

ذهبت الممثلة "آمبر هيرد" إلى عرض ترويجي آخر لفيلم "أكوامان" بمسرح أكواسيتي أودايبا في طوكيو مساء الإثنين، إذ يُعرض فيلمها للمرة الأولى هناك.

ولفتت النجمة البالغة 32 عاما، الأنظار إليها عندما ارتدت ثوبا أسود قصيرا كشف عن ساقيها النحيلة، وارتدت النجمة القليل من الإكسسوارات الذهبية لجعل التركيز ينصب على ثوبها الأنيق، كما عزّزت النجمة الشقراء طولها بزوج من الأحذية العالية السوداء الكلاسيكية من كريستيان لوبوتان، ولمزيد من التوهج وضعت هيرد المكياج اللامع مع طلاء الشفاه الوردي، ومع شعرها الأشقر المتموج استقبلت النجمة معحبيها مع ابتسامة خلابة في العرض الأول "أكوامان".

وفيلم "أكوامان" هو قصة الكاتب آرثر كاري يقوم بدور البطولة الرجالية الممثل جيسون موموا، وهو نصف إنسان، وهو وريث العرش في مملكة أتلانتس تحت الماء، كما تقوم بالبطولة النسائية آمبر وتجسد دور الأميرة ميرا، ويضم العمل النجمة نيكول كيدمان، الحائزة على الجوائز حيث تلعب دور الملكة آلقاننا.

وحقق الفيلم يناير/ كانون الثاني الماضي، أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر، وهو الآن ثاني أعلى دخل في تاريج السينما بعد فيلم The Dark Knight Rises، الذي حقق 1.08 مليارات دولار في العام 2012.

يأتي هذا الحدث بعد أن أعلنت "آمبر هيرد" أنها ثنائية الجنس وأنها تفتخر بذلك.

يذكر أن النجمة كانت تجمعها علاقة عاطفية مع المصورة النسائية تاسيا فان ري منذ العام 2008 حتى 2012، ثم تزوجت نجم هوليوود جوني ديب في العام 2015، قبل أن تنفصل عنه عام 2017.

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