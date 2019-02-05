كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 صباحاً - ليجانيس المنقوص يُسقط فاليكانو في الليجا

ليجانيس

تغلب فريق ليجانيس على مضيفه رايو فاليكانو (2-1)، اليوم الإثنين، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وتقدم مارتن بريثويت بهدف لليجانيس في الدقيقة 36، ولكن قبل 7 دقائق من نهاية المباراة، أدرك ألفارو جارسيا التعادل لفاليكانو.

ولعب ليجانيس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58، بعد طرد آلان نيوم.

ولكن رغم النقص العددي، خطف المهاجم المغربي يوسف النصيري، هدف الفوز لليجانيس قبل 5 دقائق من نهاية المباراة.

ورفع ليجانيس رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر، وظل فاليكانو في المركز الثالث من القاع برصيد 23 نقطة.