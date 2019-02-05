كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 صباحاً - أتالانتا يواصل زحفه بانتصار صعب على كالياري

أتالانتا

اقترب أتالانتا من دخول المربع الذهبي، في "السيري آ"، بعد أن حقق فوزا صعبا خارج الديار، على حساب كالياري بهدف نظيف، اليوم الاثنين، في ختام الجولة الـ22.

وعلى ملعب (ساردينيا أرينا)، جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50، وحمل توقيع المدافع الهولندي، هانز هاتيبور.

وعاد ممثل مدينة بيرجامو بهذه النتيجة لدرب الانتصارات، في المسابقة، بعد تعادله على ملعبه في الجولة الماضية، أمام روما.

وارتفع رصيد أتالانتا لـ35 نقطة، ليقفز للمركز الخامس، ويتفوق بفارق الأهداف أمام روما، الذي هبط للمركز السادس.

وعلى الجانب الآخر، تكبد كالياري خسارته الثانية على التوالي، والتاسعة هذا الموسم، علما بأن الفريق لم يحقق أي انتصار، للجولة الرابعة تواليا.

وظل رصيد كالياري عند 21 نقطة، في المركز الـ15.