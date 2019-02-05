كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 صباحاً - حازم إمام: أنا عمري ما عاكست فتاة ووجهى بيحمر لو كلمتني واحدة - مش زي ناس

قال حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن هناك فرقا كبيرا في علاقة الفتيات والشباب من الجيل الحالى عن السابق، موضحا أن العلاقة بين الشاب والفتاة حاليا سيئة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة» تقديم الفنانة إسعاد يونس المذاع على فضائية «DMC»، أنه لديه 3 فتيات وأنه يسعى للإمساك بزمام الأمور في علاقة أي من بناته مع أي شاب آخر، متابعا: «مكنتش أخرج يوم الخميس والجمعة، والوضع الآن أختلف، وابنتى هي التي تلزمني بالملابس التي ارتديها قبل الخروج معهن، وعلاقتى بهن صداقة».

واستطرد: «مبعرفش أعاكس، وعمري ما عاكست فتاة، لأن انا اللي بتعاكس، وكبيري بمعاكسة فتاة بالنظر فقط، وكنت خجولا جدا، ووجهى كان يزداد احمرار لو في فتاة كلمتني، وعلاقتي بالفتيات كانت داخل المدرسة فقط، ومبحبش أتحط في موقف محرج».