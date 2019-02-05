الامارات | هاتف ذكي يمكن طيه كبطاقة بريدية

شكرا لقرائتكم خبر عن هاتف ذكي يمكن طيه كبطاقة بريدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «شاومي» ليست أول شركة تعلن عن هاتف ذكي قابل للطي. من المصدر

أعلن أحد مؤسسي شركة «شاومي» عن هاتف ذكي بشاشة مرنة، يمكن طيها من الجهتين، في فيديو على منصة «ويبو» الصينية للتواصل الاجتماعي، وقد تمهد هذه الشاشات لمستقبل الهواتف الذكية.

وأكدت «شاومي»، شركة الإلكترونيات الصينية، أنها تعمل على هاتف ذكي مرن. وكشف لين بين، المؤسس المشارك لشركة شاومي، عن عينة هندسية لهاتف بشاشة مذهلة في مقطع قصير نشر على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو. ويعرض المقطع لين وهو يطوي الشاشة من الجهتين كبطاقة بريدية.

وقال لين إن شركة شاومي تفكر في إنتاج الجهاز وبيعه على نطاق واسع إن أعجب المستهلكين. وطلب لين من مستخدمي «ويبو» تقديم اقتراحات باسم للجهاز. ويعرض المقطع أيضاً بعض الميزات الإضافية في «أول هاتف قابل للطي من الجهتين في العالم،» وهي: زر تشغيل في الأعلى، وواجهة تدور وتأخذ شكل الشاشة عند تحريكها. وتبدو التجربة سلسة بالنسبة لنموذج أولي.

و«شاومي» ليست أول شركة تعلن عن هاتف ذكي قابل للطي في الشهرين الماضيين، إذ أعلن مسؤولون تنفيذيون في «سامسونغ» عن إطلاق هاتف ذكي قابل للطي في النصف الأول من عام 2019. وحظيت شركة «رويول»، وهي شركة إلكترونيات صينية مقرها الولايات المتحدة الأميركية، على اهتمام كبير بهاتفها الذكي «فليكسباي» في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس. ويبدو أننا سنرى انتشاراً واسعاً لشاشات الهواتف الذكية القابلة للطي بين المستهلكين، وقد يصبح حمل جهاز لوحي في الجيب شيئاً عادياً.

• العالم سيشهد انتشاراً واسعاً للشاشات القابلة للطي.