"بيحلم بالصيني".. نصائح من شاب استطاع أن يتقن 32 لغة مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

استطاع ذلك الشاب اليوناني، وهو في سن صغيرة أن يتقن 32 لغة، إذ إنه يستطيع أن يتكلم ويكتب بطلاقة شديدة بهم جميعًا مثل لغته الأم.

وفي سن العشرين عامًا تمكن "أيونيس إيكونومو" من إتقان 15 لغة، ولذلك تمت تسميته بـ"هايبربوليجلوت" وهي كلمة تطلق على الشخص الذي يستطيع أن يتكلم كثير من اللغات.

وتعلم المزيد من لغات الاتحاد الأوروبي الرسمية، مع بداية مسيرته المهنية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي عندما انتقل إلى "بروكسيل"،

ومن ضمن اللغات العديدة التي يتكلمها "أيونيس" (الروسية والبرتغالية والنرويجية والبولندية).

وعن الأسباب التي مكّنته من تعلم هذه اللغات الكثيرة في زمن قصير، قال "أيونيس" إنه من صغره يتعلم سريعًا مقارنة بأقرانه، بالإضافة إلى كونه شخصًا فضوليًا، فهو يحب البحث واكتساب المعارف من خلال الذهاب إلى أماكن مختلفة متعددة الثقافات، وفق ما نشره موقع "سي إن إن".

ويقول "أيونيس" الممارسة والتمرن من زملاءه في العمل، والسفر والتحدث إلى الناس بلغات مختلفة، هو أفضل طريق لتعلم لغة جديدة، ويخطىء الكثيرون إذا ظنوا أن تعلم لغات يعتمد فقط على الجلوس في المنزل والدراسة، وأن الأمر لم يكن سهلًا عليه دومًا فأكثر لغة من حيث الصعوبة كانت لغة "الماندراين" الصينية.

ويمتلك الشاب اليوناني مهارة لغوية غير عادية، فهو يمكن أن يتحدث لخمسة أشخاص بلغات متخلفة في نفس الوقت، أو يحكي قصة قصيرة كل جملة منها بلغة مختلفة، إلا إنه يتحدث إلى زوجته باللغة البولندية لأنها من أصل بولندي، والأمر لا يقف عند هذا الحد إذ أنع يرى أحلامه بجميع أنواع اللغات التي درسها أثناء النوم.