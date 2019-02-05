للسيدات.. نصائح هامة للظهور بشكل لائق في الأماكن العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تحرص كثير من السيدات على إتباع قواعد الإتيكيت، فهو أمر ضروري ومهم خاصة عند الظهور في الأماكن والمناسبات العامة.

لذا نقدم لكم أهم قواعد ونصائح يجب على السيدات الانتباه لها، وفق ما نشره موقع "Bright side".

- عليك التمهل في خطواتك

يفضل أن تبقي رأسكِ مرفوعاً لأعلى بقليل، وانظري للأمام عوضاً عن النظر للأسفل، أبقي كتفيكِ بوضعية الاستقامة، في الوقت الذي تحتاجين فيه كثيراً من الحذر عند نزول الدرج ونزوله، خاصة إن كنتِ تنتعلين حذاءً بكعبٍ عالٍ، فإن عليكِ المشي بأناقة ووفقاً لقواعد الإتيكيت.

- اجعلي خطواتك في خط مستقيم

حين تمشين، أبقي مشيتكِ مستقيمة وأتبعي قدميكِ لبعضهما البعض أثناء المشي، أي لا تجعلي خطواتكِ متباعدة بل متلاحقة وعلى خط مستقيم واحد.

ارفعي رأسكِ واحرصي على إبقاء كتفيكِ بوضعية الاستقامة. لا تلوحي بيديكِ بعشوائية، بل حافظي على ثباتهما بقدر المستطاع، ومن دون تشنج.

- ركوب السيارة

في حال ركوب السيارة أو الخروج منها، فكل ما عليكِ فعله هو ضم رجليكِ وليس فتحهما، خاصة إن كنتِ ترتدين تنورة أو فستاناً. بعد أن تضمي الرجلين قومي برفعهما ودخول السيارة مباشرة. حين تنزلين قومي بالأمر ذاته، أنزلي رجليكِ مرة واحدة ومن ثم قفي.