كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 11:40 مساءً - رسميا.. الاتحاد الاسباني يعلن موعد كلاسيكو الإياب بكأس الملك

ريال مدريد وبرشلونة

أعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم، عن موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو، بإياب نصف نهائي كأس الملك.

وكان الاتحاد الاسباني قد أكد من قبل أن مباراة الذهاب ستلعب بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو بمدينة برشلونة.

اليوم أعلن الاتحاد بأن مباراة الإياب ستكون يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير الجاري في التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وكانت التقارير تشير إلى ان هناك موعد أخر للمباراة قد تقام فيه وهو الخميس 28 فبراير، لكن الاتحاد الإسباني حسم الجدل وأعلن اليوم عن موعد كلاسيكو الإياب.

وستُقام المباراة الأخرى بإياب نصف النهائي بين ريال بيتيس وفالنسيا بملعب ميستايا بعد كلاسيكو العودة بـ24 ساعة، الخميس الموافق 28 فبراير.