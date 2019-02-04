كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 11:40 مساءً - التعليم: أجهزة التابلت وصلت إلى 10 محافظات حدودية

معتز عوض

قال المهندس أحمد ضاهر، مساعد وزير التعليم لتكنولوجيا المعلومات، إن إجراءات توزيع التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي ستبدأ الأسبوع المقبل مع بداية الترم الثاني، موضحًا أن أجهزة التابلت موجودة الآن بـ 10 محافظات حدودية بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى.

وأضاف "ضاهر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أنه عقب استيفاء الطالب لإجراءات استلام التابلت، وإجراء التأمين على التابلت يتسلم الجهاز، وسوف يتلقى تدريب على استخدام التابلت وكيف يمكنه الدخول المحتوى العلمي الموجود على بنك المعرفة.

وتابع مساعد وزير التعليم لتكنولوجيا المعلومات، أنه سيكون هناك تجربة لاستخدام التابلت في الامتحانات في مارس المقبل؛ للاطمئنان على أن الطلاب والمعلمين تلقوا التدريب الخاص بهم، كما أن التصحيح سيتم من خلال مراكز تصحيح مميكنة، على أن يتم إجراء امتحان شهر مايو المقبل على التابلت.

وشارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت الماضي، فى الاجتماع العاشر للمجلس التربوي لمشروع تحدي القراءة العربى، وذلك بحضور نجلاء سيف الشماسي، الأمين العام لمشروع تحدى القراءة العربي، وممثلى المجلس التربوى من الوطن العربي.

وأعرب "شوقي"، خلال الكلمة التي ألقاها بالاجتماع، عن مدى إعجابه بمشروع تحدي القراءة العربي الذي يُنمّي اللغة العربية في الوطن العربي.

وشرح "شوقي"، الفلسفة التعليمية الجديدة التي تطبق في مصر على صفوف رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2.0، وأيضًا تطوير النظام القائم لثانوية عامة 1.1 الذي يهدف لتغيير فكر الطالب من الحفظ للفهم.

وفي نفس الإطار، تحدث الوزير عن وصول الشبكات والبنية التحتية الإلكترونية إلى كل مدارس الصف الأول الثانوي بأنحاء الجمهورية، والتي ستتيح للطالب محتوى أكثر ثراء من خلال بنك المعرفة المصري، ذلك بالإضافة إلى توزيع "التابلت" على الطلاب في مطلع الفصل الدراسى الثانى.

واستعرض "شوقى"، رحلة بنك المعرفة المصري منذ بدء فكرته في 2015 حتى الآن، حيث يضم بنك المعرفة أكثر من 30 شريك من كبار الناشرين العالمين، ذلك بالإضافة إلى الدوريات العلمية والكتب النصية، ليكون بمثابة الأداة لجعل مجتمعنا قادر على التعلم.