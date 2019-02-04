كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 11:40 مساءً - "عنايت" منتقدا وزيرة الثقافة: "أين خطتك على غرار ثروت عكاشة ؟"

معتز عوض

انتقد الإعلامي جمال عنايت، الدكتورة أيناس عبدالدايم، وزير الثقافة على الهواء.

وأضاف عنايت خلال برنامجه " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، اليوم الاثنين، "أين خطتك يامعالي الوزيرة على غرار وزير الثقافة الاسبق ثروت عكاشة".

وتابع عنايت " أنتي يادكتور أيناس لانك بدون خطة واضحة، متسائلا أين خطتك".

ووافقت بثينة توكل جمال عنايت أثناء تقديم الفقرة الغخبارية من برنامج "القاهرة اليوم"، في عدم وجود خطة ورؤية واضحة من وزيرة الثقافة الدكتورة أيناس عبدالدايم، أنها تقود الوزارة بدون معالم واضحة للراى العام.