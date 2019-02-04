كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 11:40 مساءً - برنامج "أنا وبنتي" يدخل قائمة الأعلي مشاهدة بسبب هنا شيحة وأحمد فلوكس

دخلت أخر حلقات برنامج "أنا وابنتى" الذى يقدمه كل من الفنان شريف منير ونجلته اسما، قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

واقتربت الحلقة التى كان ضيوفها كل من أحمد فلوكس وزوجته هنا شيحه من تحقيق ما يزيد 250 ألف مشاهدة، لتحتل المرتبة الـ 29 من أصل 50 فيديو يضم القائمة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير فى مجال الدراما التليفزيونية هو مسلسل "الزيبق"، والذى شارك فى بطولته كل من كريم عبد العزيز وريهام عبد الغفور.