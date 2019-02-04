كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 11:40 مساءً - مصر للطيران: طائرات حديثة تدخل الخدمة تتسع لـ 170 راكب

معتز عوض

قال كابتن أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ،إن الاداء يسير باحترافية شديدة من قبل العاملين داخل الشركة، مضيفا أن العاملين ، مدربين على اعلى مستوى، ونحن فخورين بهم .

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، من تقديم كلا من جمال عنايت، وبثينة توكل، أن شركة مصر للطيران ملك للعاملين بها وملك للدولة ، موضحا أن ان ماحدث في الطائرة المتجهة للجزائر كان شئ فوجائي يحدث والجميع يؤدي لمصلحة الشركة كعمل جماعي

وتابع عماد، أن مصر للطيران دخلت الان مرحلة التعافي ، بعد فترة إعادة الهيكلة ، ثم مرحلة التطوير

ووعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بتكريم طاقم ضيافة رحلة الشركة المتجهة إلى الجزائر، وذلك بعد تحويل مسارها لليونان، لإنقاذ حياة طفل تعرض لحالة مرضية فوق البحر المتوسط، قام على الفور طاقم الضيافة بعمل الإسعافات الأولية وعمل CPR (إنعاش عضلة القلب) للطفل المصاب لمدة ساعة ونصف من أجل إنقاذ حياته، وقام طاقم الضيافة بتنفيذ مهمته التى يتدربون عليها لمثل هذه المواقف.

وأوضح عادل أن ماقام به طاقم طائرة مصر للطيران المتجهة للجزائر، شئ عادي لأن الاطقم مدربة على نطاق كبير، وهذا هو المتوقع منهم ، وسيكون هناك تكريم لطاقم الطائرة .

وعن تحديث أسطول طائرات مصر للطيران كشف، أنه سيتم على مرحلتين تجديد الطائرات التى مر عليها 13 عام ، مضيفا أن هناك تجديد سيتم بداءا من شهر مارس بطائرات تسمي طائرة الإحلام ، وهناك 12 طائرة من سخرجون خارج الخدمة بطائرات جديدة تتسع لـ170 راكب .