كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 11:40 مساءً - "تشريعية النواب": "استقلالية شيخ الأزهر لم ولن تمس

معتز عوض

قال النائب أحمد الشريف، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن التعديلات الدستورية لم تمس استقلالية شيخ الأزهر بأي شيء، معقبًا: "استقلالية شيخ الأزهر لم ولن تمس".

وأضاف "الشريف"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن الهدف من إثارة الشائعات حول إلغاء استقلالية شيخ الأزهر دغدغة المشاعر وإحداث الفتنة، والعبث بمشاعر المسلمين وغيرهم.

ووجه رسالة للمواطن المصري حول التعديلات الدستورية، قائلًا: "لا تترك نفسك لأحاديث تتناولها الألسن".

يذكر أن رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، قد صرح أنه سيعقد جلسات مع كل أعضاء المجلس وفقا للكتل الجغرافية للمحافظات، لإيضاح كل الجوانب المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وما يدور بشأنها من مناقشات.

وأوضح عبد العال - أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أن اللجنة العامة ناقشت أمس الأحد، الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور، وأن اللجنة ستعقد جلسة أخرى بهذا الشأن غدا الثلاثاء، قبل قيام المجلس بإحالة تقريرها "المرتقب " إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتبدأ بدورها المناقشة فى حدود المواد الخاصة بالتعديلات التى وردت فى التقرير.

وأضاف أن المناقشة داخل اللجنة العامة أمس كشفت عن أن هناك بعض الغموض حول بعض الإجراءات، ولذلك سيعقد جلسات "بالتدريج " مع أعضاء المجلس - البالغ عددهم 595 نائبا - طبقا للكتل الجغرافية من جنوب الوادي والقاهرة وكل المحافظات لوضع الأمور في نصابها من خلال مناقشة هادئة و"عملية".