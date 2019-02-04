كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 11:40 مساءً - لاتسيو يستعيد انتصاراته على حساب فروسينوني

لاتسيو

عاد لاتسيو لدرب الانتصارات في الدوري الإيطالي بعد أن عاد بفوز ثمين من معقل مضيفه فروسينوني بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين ضمن الجولة الـ22 من البطولة.

ويدين لاتسيو بالفضل في اقتناص النقاط الثلاث للمهاجم الإكوادوري الدولي المخضرم فيليبي كايسيدو، مسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 36.

وبهذه النتيجة يعود الفريق العاصمي لتذوق طعم الفوز مجددا في المسابقة بعد 3 جولات شهدت تعادله أمام تورينو وهزيمتين أمام نابولي ويوفنتوس على الترتيب.

ورفع لاتسيو رصيده للنقطة 35 في المركز السادس، ويتخلف بفارق الأهداف فقط خلف روما الخامس.

من جانبه، سقط فروسينوني في فخ الخسارة الثانية على التوالي في عقر داره، الـ13 إجمالا هذا الموسم، ليظل رصيده عند 13 نقطة يقبع بها في المركز الـ19 وقبل الأخير.