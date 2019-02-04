بالفيديو| الظهور الأول لـ"أسماء" كفتاة بعد عودتها لهويتها الجندرية

استضافت الإعلامية ريهام سعيد أمس، فتاة تدعى "أسماء"، وذلك بعد أن خضعت لعلاج من اضطراب الهوية الجنسية الذي كانت تعاني منه، خلال حلقة برنامجها "صبايا الخير"، والمذاع عبر فضائية "الحياة".

ومن مقر "المصحة" التي تم علاج أسماء فيها بالمقطم، خرجت ريهام "لايف"، مع المريضة، ونفت تماما الشائعات التي طالت الفتاة، بأنها لم تخضع للعلاج بعد، قائلة، "أسماء في المصحة من زمان، بتتعالج".

في السياق ذاته كشفت المشرفة على علاج "أسماء"، أن الفتاة تعاني من تناول المخدرات، الاستروكس، والحشيش، وقد انتهت بالفعل من مرحلة "الديتوكس" في العلاج.

وأكملت أن الفتاة بدأت في الفحوصات النفسية، والتي وجدت أن الفتاة تعاني من اضطراب الهوية الجنسية، وعلى الفور بدأ الفريق النفسي علاج هذا الاضطراب لرجوعها إلى حقيقتها الجنسية كبنت، وخطة تأهيل عن طريق 9 أنشطة تساعدها في كسب المهارات لتواجه ضغوط الحياة خارج المكان، دون الرجوع للمخدرات.

وأكدت اكتشاف أسماء لنفسها، وأوضحت أن ظروفها الحياتية هي التي جعلتها تأخذ دور الشاب، وقالت إنها متعاونة جدا.

ومن جانبها قالت أسماء إنها أصبحت سعيدة جدا، بهويتها الجديدة، وأكدت ريهام إنها لن تلجأ لتصويرها مرة أخرى، كي تجتهد في العلاج، والصبر على أي ألم نفسي ستمر به.

وكانت أسماء قد ظهرت في حلقة سابقة من برنامج "صبايا الخير"، ولكن برأس حليق تحت اسم "خالد"، وحكت مشكلتها، ووعدت ريهام سعيد بمساعدتها على العلاج.

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