مراحل نمو الطفل في أول 6 أشهر.. (كروس ميديا)

محمد اسماعيل - القاهرة - الملف إعداد- رغدة مرزوق
بعد انتهاء رحلتك مع الحمل وشغفك بمتابعة تطور جنينك، ستبدأين الآن شغفا جديدا أكثر إمتاعا لمعرفة التطورات التي ستحدث لطفلك، والتي ستكون أكثر تسارعا في عامه الأول، فرضيعك الذي يبدأ أيامه الأولى بالنوم 20 ساعة يوميا سينام كالبالغين بنهاية هذا العام، وسيتضاعف وزنه 3 مرات خلال تلك الفترة، وسيكف عن البكاء قليلا ليمنحك بعض الابتسامات قبل أن يناديكي بماما.
في هذا الملف ستتعرفين على تفاصيل تطور طفلك ومعدلات نموه في أول 6 أشهر، والتي قد تتفاوت من طفل لآخر، لذا فعليك استشارة الطبيب إذا شعرت بالقلق.
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