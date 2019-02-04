زيادة الوزن لا تعني السمنة دائما.. احسب وزنك المثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - زيادة الوزن لا تعني بالضرورة الإصابة بالسمنة، بل يجب حساب مؤشر كتلة الجسم للتأكد مما إذا كان الشخص يعاني من زيادة في الوزن فقط أم سمنة أو سمنة مفرطة، ومن ثم اتخاذ الوسائل العلاجية المناسبة لكل حالة.. فما هو مؤشر كتلة الجسم المثالي؟.

مؤشر كتلة الجسم الطبيعي يتراوح من 20 إلى 25، وفقا للدكتورة عزة الجوجري، أستاذ الطب الطبيعي وعلاج السمنة بكلية الطب جامعة عين شمس، موضحة أن مؤشر كتلة الجسم يمكن حسابه من خلال قياس وزن الشخص بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر، وبناء عليه يكون هناك أشخاص يعانون من زيادة الوزن فقط أو السمنة أو السمنة المفرطة، على النحو التالي:

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