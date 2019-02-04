موضة الأكمام المنفوخة اعتمديها بحسب شكل جسمِك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 فبراير 2019 09:10 مساءً - شئنا أم أبينا، عادت حقبة الثمانينيات إلى الأزياء بشكل بارز.

واحدة من أكثر صيحات الثمانينيات رواجًا، الأكمام المنفوخة، فهي صيحة غير مألوفة، لكنها رائعة بشكل مدهش ويسهل تنسيقها.



ظهرت صيحة الأكمام المنفوخة على ممشى عروض الأزياء خلال عرض تشكيلات ربيع العام الماضي، وزينت التصاميم الراقية بداية من فساتين الزفاف إلى القمصان العصرية.



اعتمدت دار أزياء كارولينا هيريرا على الأكمام المنفوخة في تصاميم فساتين الكوتور، التي زينت السجادة الحمراء على مدار العام الماضي، كما قدمت والبلوزات الجاهزة المناسبة للاطلالات اليومية.



كذلك، تألقت عارضات دار الأزياء الراقية غوتشي Gucci بأزياء الثمانينيات، ومنها الأكمام المنفوخة التي زينت تصاميم متنوعة، حيث قدمت الدار قمصانًا من الستان اللماع بألوان ربيعية مبهجة، كذلك صممت الأكمام المنفوخة من نسيج الدنيم، وهو أمر غير مألوف، ولكن يبدو أنّ الابتكار لا يقف عند حدود الخامات المستعصية.



نصائح لاعتماد الأكمام المنفوخة بأسلوب أنيق



صحيح أنّ صيحة الأكمام المنفوخة اختيار عصريّ يجدد اطلالتكِ، إلا أنّ أيّ صيحة يجب أن تناسب قوامكِ أولًا.

الأكمام المنفوخة تُبرز عرض الكتفين، من ثم إذا كنتِ تعانين تراكم الدهون في الجزء العلوي، و الجزء السفلي أكثر نحافة، فإنّ هذا التصميم من الأكمام سيُبرز هذا العيب بشكل واضح، لذلك لا يفضل اعتماده، إلا إذا كنتِ تخططين لاعتماد تنورة مكسرة فضفاضة، تخفي الحجم الحقيقي للجزء السفلي، مع عدم المبالغة في حجم الأكمام.



أما النحيفات، وبخاصة من الجزء العلوي، تعدّ الأكمام المنفوخة خيارًا مناسبًا لهنّ، لاسيما وأنّ هذه الصيحة تعطي شعورًا وهميًّا بعرض الأكتاف.



إذا كنتِ لم تعتمدي قطعة مزينة بـ صيحة الأكمام المنفوخة بعد، فعليكِ تجربتها من خلال قميص نسائي من القطن أو البوبلين، وتنسيقها مع جينز لاطلالة عصرية، وإذا لاحظتِ أنها مناسِبة لكِ، يمكنكِ اعتمادها في قطع أخرى أكثر جرأة مثل فساتين السهرة اللماعة، أو قطعة رسمية مثل البليزر الذي تميل له مدونات الموضة، بخاصة عند تنسيقه مع حزام أنيق في الخصر.

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